Futuro secretário quer boa imagem de Araçatuba

Alexandre Souza/Folha da Região - 21/12/2016 Carneiro: concentração de segmentos econômicos em um só secretário agrega valor à produção Carneiro: concentração de segmentos econômicos em um só secretário agrega valor à produção







O futuro secretário municipal das pastas de desenvolvimento econômico e agroindustrial, Erik Carneiro, pretende vender uma boa imagem de Araçatuba para atrair investidores. Em visita à sede da Acia (Associação Comercial e Industrial de Araçatuba), acompanhado de integrantes da nova equipe da secretaria, ele comentou que não é possível descolar o município da situação econômica nacional no próximo ano, porém é importante divulgar qualidades locais. "Esse tem que ser o foco e não olhar sobre os problemas, dizer que a economia está ruim, vamos sentar e esperar. Não! Vamos trabalhar em cima das virtudes da cidade", afirma.Carneiro defendeu também que a concentração dos vários segmentos econômicos em um só secretário agrega valor à produção do município. Atualmente, as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Relações de Trabalho, cujo chefe é Carlos Farias, e de Desenvolvimento Agroindustrial, gerida por Silvio de Simone Garcia, são separadas, ao contrário do que acontecerá na próxima gestão. "Você não separa agroindústria, comércio e serviços. Desenvolvimento é desenvolvimento. Temos que desenvolver tudo junto e gerar emprego de forma global".O futuro secretário citou a possibilidade de a pasta realizar ações que incentivem o processamento industrial de um produto agrícola, elevando com isso o faturamento do empresário rural. "Você pega uma mandioca plantada na nossa zona rural, industrializa, transforma em coxinha e o pacote desse produto vai valer mais do que dez quilos da mandioca", exemplificou.



