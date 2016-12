Penápolis inicia distribuição de carnês de IPTU em casas Amanda Lino Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 18h40





Para obter desconto de 10%, o contribuinte deve fazer o pagamento do imposto em parcela única até o dia 17 de janeiro. Os que optarem pelo parcelamento deverão pagar a primeira parcela nos entre os dias 18 e 20 de janeiro, conforme especificado em cada carnê.



Devido às leis de responsabilidade fiscal e dos orçamentos públicos, que impedem o recebimento de impostos de forma antecipada ao ano de referência, a Prefeitura informou que o pagamento do IPTU 2017 só poderá ser feito a partir de janeiro. O tributo poderá ser quitado em casas lotéricas, agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander e no caixa do Paço Municipal.



O secretário municipal de Finanças de Penápolis, Marcos Rogério de Almeida, informou que os tributos municipais foram corrigidos em 9,1548%. De acordo com ele, o cálculo teve como base o percentual de variação do índice de INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no período de setembro de 2015 a outubro de 2016.





