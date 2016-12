Avenida onde veículo foi 'engolido' por buraco recebe obras de galeria Lázaro Jr. Link



A avenida Fernando Costa, em Guararapes, onde um buraco "engoliu" parte de um veículo Gol na tarde de terça-feira (20), está recebendo a implantação de galerias pluviais, segundo a Prefeitura da cidade. A obra, que tem recursos do Ministério das Cidades e contrapartida do município, deve evitar alagamentos em várias ruas e avenidas.Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, a obra é executada pela empresa Dias Araçatuba Construtora e Logística Ltda, vencedora de processo de licitação. O município informou que já acionou a empreiteira e está apurando os motivos da falta de sinalização no local. "Se confirmada a negligência da empresa, a Prefeitura irá tomar as medidas cabíveis", informa por meio de nota.A implantação dessas galerias teve início em 28 de novembro e ao todo, serão instalados 850,35 metros de tubulação no trecho entre a avenida Marechal Floriano e a rua Vila Nova. "A obra está orçada em R$ 368.439,24, sendo R$ 344.750,00 com recurso do Ministério das Cidades e o restante, R$ 23.689,24, sairão dos cofres municipais", informa a Prefeitura. Pelo cronograma, a obra deve ser concluída em 90 dias, prazo que pode ser alterado dependendo das condições climáticas.



