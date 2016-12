Atendimento de emergência passa a ser integrado em Araçatuba Lázaro Jr. Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 18h26





Comentários via Facebook: Atualização: 18h32 de 22/12/2016

Lázaro Jr./Folha da Região - 21/12/2016 Inicialmente a operação do sistema será feita pela Guarda Municipal, mas outros podem se integrar Inicialmente a operação do sistema será feita pela Guarda Municipal, mas outros podem se integrar







O diretor do Departamento Municipal de Tecnologia de Informação e Modernização Administrativa, Hélio de Matos Corrêa Júnior, explicou que inicialmente a operação do sistema será feita pela Guarda Municipal, mas com o passar o tempo, outros órgãos poderão ser integrados. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já foram convidados para enviar representantes.



ASSISTA AO VÍDEO:





Profissionais que atuam no atendimento a ocorrências via telefone na Guarda Municipal iniciariam o treinamento na quarta e a expectativa é que, a partir de segunda-feira, o sistema passe a operar oficialmente.



CÂMERAS

A nova central permite acompanhar em tempo real as imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas no município. Durante a apresentação, o painel utilizado pelos operadores exibia algumas imagens das câmeras instaladas no Paço Municipal.



Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Kerlis Ribeiro de Camargo, está em andamento processo de licitação para aquisição de câmeras para serem instaladas nas 64 escolas do município. "Ao todo, serão aproximadamente 500 câmeras para monitorar as escolas", informou.



POLÍCIA

O tenente coronel Eurico Alves Costa Júnior participou da cerimônia de inauguração e aprovou a iniciativa. "Tudo o que vem ao encontro para melhorar a sensação de segurança e agregar informações precisas para dar resposta rápida à sociedade é bem-vindo", comentou. Porém, explicou que o sistema de atendimento da Polícia Militar segue uma série de requisitos de segurança das informações.



Por isso, antes de definir se o atendimento será integrado à nova central, será necessário avaliar o seu funcionamento e verificar se é totalmente seguro contra invasões e coisas do tipo.







A Prefeitura de Araçatuba inaugurou na manhã de quarta-feira (21) a Central Integrada de Comunicação de Emergência, que unifica os atendimentos de ocorrências da Guarda Municipal, incluindo agentes de trânsito, do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os equipamentos, que incluem uma central de monitoramento, estão instalados em uma sala no piso superior do Atende Fácil. O investimento é de R$ 400 mil.O diretor do Departamento Municipal de Tecnologia de Informação e Modernização Administrativa, Hélio de Matos Corrêa Júnior, explicou que inicialmente a operação do sistema será feita pela Guarda Municipal, mas com o passar o tempo, outros órgãos poderão ser integrados. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar já foram convidados para enviar representantes.Profissionais que atuam no atendimento a ocorrências via telefone na Guarda Municipal iniciariam o treinamento na quarta e a expectativa é que, a partir de segunda-feira, o sistema passe a operar oficialmente.A nova central permite acompanhar em tempo real as imagens captadas por câmeras de monitoramento instaladas no município. Durante a apresentação, o painel utilizado pelos operadores exibia algumas imagens das câmeras instaladas no Paço Municipal.Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Kerlis Ribeiro de Camargo, está em andamento processo de licitação para aquisição de câmeras para serem instaladas nas 64 escolas do município. "Ao todo, serão aproximadamente 500 câmeras para monitorar as escolas", informou.O tenente coronel Eurico Alves Costa Júnior participou da cerimônia de inauguração e aprovou a iniciativa. "Tudo o que vem ao encontro para melhorar a sensação de segurança e agregar informações precisas para dar resposta rápida à sociedade é bem-vindo", comentou. Porém, explicou que o sistema de atendimento da Polícia Militar segue uma série de requisitos de segurança das informações.Por isso, antes de definir se o atendimento será integrado à nova central, será necessário avaliar o seu funcionamento e verificar se é totalmente seguro contra invasões e coisas do tipo.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão