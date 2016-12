PMDB 'está mobilizado' para aprovar medidas do governo Temer, diz Jucá Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 18h10





O presidente do PMDB, senador Romero Jucá (PMDB-RR), divulgou nota nesta quinta-feira, 22, afirmando apoio do partido às medidas anunciadas pelo governo nos últimos dias. "Medidas essas que facilitam o emprego, modernizam as relações de trabalho e devolvem aos trabalhadores recursos para que possam minorar dificuldades atualmente vividas. Ou seja, decisões com grande alcance social e político", escreveu.



De acordo com Jucá, o partido está mobilizado para aprovar rapidamente as proposições anunciadas que, segundo ele, "representam melhora na qualidade de vida da população brasileira".



Nesta semana, o PMDB foi o partido que deu o maior número de votos favoráveis à retirada das contrapartidas ao socorro dos Estados no projeto de renegociação das dívidas com a União votado na Câmara, contrariando interesse do governo.







