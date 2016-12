Material acumulado em calçada no Centro atrapalha pedestres Marcelo Trevizo Link



Monte de entulho está há pelo menos duas semanas no local, que fica próximo da praça Rui Barbosa



O descaso com o recolhimento de material inservível em calçada na rua Floriano Peixoto, a poucos metros do principal cartão-postal de Araçatuba, a praça do Rui Barbosa, tem causado transtorno para os pedestres. “Alguém precisa tomar uma providência”, diz a aposentada Maria Teresa Montebeller, que utiliza o passeio para fazer caminhada.



Ela afirma que as pessoas que utilizam a calçada estão tendo que desviar do entulho acumulado. "As pessoas têm que passar numa faixa estreita, na beirada e podem se machucar; aquele material pode até provocar acidente, principalmente com os idosos", comenta. A aposentada lembra que alí é uma região com vários bancos e de bastante movimento.



Outro problema constatado pela aposentada é o depósito de outros objetos no local.

“Começou com um saco, e na medida que o tempo foi passando, as pessoas passaram a jogar mais materiais em cima; agora até pedaços de madeira têm no monte”, afirma.



OUTRO LADO

A Prefeitura, por meio de nota, informa que enviará ao local um fiscal da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação para verificar o problema. O Executivo destaca que “em casos como estes, é feita uma notificação para que o proprietário faça a limpeza do local. Como se trata da região central, este prazo é de 24 horas. O prazo, no entanto, começa a contar a partir do momento em que proprietário assina a notificação”.



A nota explica que caso o proprietário do imóvel não atenda à exigência, a Prefeitura faz a limpeza e aplicada multa ao dono. O artigo 183 do Código de Posturas Municipal prevê multa de 5% a 100% de um salário mínimo para quem afeta o bem-estar público. A Prefeitura reforça que “todo cidadão pode fazer denúncias sobre irregularidades como estas no posto do Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, no Centro”.



