Samar instala equipamento de autosserviço para consumidores

Desde quarta-feira (21), usuários dos serviços da Samar (Soluções Ambientais Araçatuba) contam com mais um meio de atendimento no posto do Atende Fácil, serviço gerenciado pela Prefeitura. Já está em funcionamento no local um totem de autoatendimento, semelhante aos dois existentes na sede da empresa desde 2013.



Segundo a assessoria de imprensa da concessionária, que é responsável pelo abastecimento e saneamento básico do município, esses terminais possuem equipamentos modernos que permitem ao usuário retirarem a segunda via de conta, consultar o histórico de consumo e ainda registrar solicitações de serviços.



DEMANDA

A Samar informa que a instalação do equipamento no Atende Fácil foi necessária para atender a demanda, que praticamente triplicou local no local nos últimos meses. "Registramos média de 800 atendimentos por mês de outubro para cá. Já tínhamos duas atendentes no Atende Fácil e agora, além do totem, teremos mais uma atendente, totalizando três colaboradoras e o equipamento de autoatendimento", informa.



A novidade agradou a usuária Tsuyako Suyama Kubo, 60 anos, uma das primeiras a utilizar o autoatendimento na manhã de quinta-feira, para emissão da segunda via da fatura mensal. "Ajudou muito. Esses serviços, como o Atende Fácil e o Poupatempo (do governo estadual) estão facilitando muito a vida da gente", comentou.



ONDE ESTÃO

Os totens de autoatendimento da Samar estão instalados na sede da empresa, na avenida Baguaçu 1.530, e no Atende Fácil, que fica na rua Oscar Rodrigues Alves, 295, no Centro.



