Carmem Sílvia Guariente vai comandar Saúde em Araçatuba Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 16h08





Comentários via Facebook: Atualização: 20h42 de 22/12/2016

Ronaldo Ruiz Galdino/Folha da Região - 22/12/2016 Carmem, que atua nas área de enfermagem e obstetrícia, já ocupa o mesmo cargo em Pereira Barreto Carmem, que atua nas área de enfermagem e obstetrícia, já ocupa o mesmo cargo em Pereira Barreto







Leia também:

Dilador anuncia secretariado e enxugamento de pastas



Com a escolha de Carmem, que atua nas área de enfermagem e obstetrícia, o primeiro escalão de Dilador contará com quatro mulheres, além da vice-prefeita Edna Flor (PPS). A Assistência Social/Participação Cidadã será comandada por Maria Cristina Domingues; a Educação, por Silvana de Souza e Souza; e a Cultura, por Marly Garcia Souto.



EXPERIENTE

Carmem assumirá o cargo no lugar de Fábio José Blaya Martinez,



Também farão parte do secretariado de Dilador: Manoel Afonso de Almeida Filho (Governo/Comunicação Social), Petrônio Pereira Lima (Meio Ambiente e Sustentabilidade/Turismo), Erik Carneiro da Silva (Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho/Desenvolvimento Agroindustrial), Antonio Erivaldo Gomes Assêncio (Segurança), Ernesto Tadeu Capela Consoni (Planejamento Urbano, Habitação e Mobilidade Urbana), Josué Cardoso de Lima (Fazenda), Deocleciano Borella Júnior (Gabinete e Administração), Constantino Alexandre Vourlis (Obras e Serviços Públicos), Ermenegildo Nava (Assuntos Jurídicos) e Omar Augusto Miquinioty Júnior (Esportes).

O prefeito eleito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (22) o último nome que vai compor o futuro secretariado. Carmem Sílvia Guariente, 53 anos, será a secretária de Saúde. A escolha, segundo o tucano, foi técnica, porque ela já ocupou o mesmo cargo em Pereira Barreto e Guararapes, além de fazer parte do Conselho Estadual de Secretários Municipais.Com a escolha de Carmem, que atua nas área de enfermagem e obstetrícia, o primeiro escalão de Dilador contará com quatro mulheres, além da vice-prefeita Edna Flor (PPS). A Assistência Social/Participação Cidadã será comandada por Maria Cristina Domingues; a Educação, por Silvana de Souza e Souza; e a Cultura, por Marly Garcia Souto.Carmem assumirá o cargo no lugar de Fábio José Blaya Martinez, que desistiu por motivos pessoais. Ela é nascida em Estrela D'Oeste e mora em Araçatuba. Atualmente, ocupa o cargo de secretária municipal de Saúde de Pereira Barreto.Também farão parte do secretariado de Dilador: Manoel Afonso de Almeida Filho (Governo/Comunicação Social), Petrônio Pereira Lima (Meio Ambiente e Sustentabilidade/Turismo), Erik Carneiro da Silva (Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho/Desenvolvimento Agroindustrial), Antonio Erivaldo Gomes Assêncio (Segurança), Ernesto Tadeu Capela Consoni (Planejamento Urbano, Habitação e Mobilidade Urbana), Josué Cardoso de Lima (Fazenda), Deocleciano Borella Júnior (Gabinete e Administração), Constantino Alexandre Vourlis (Obras e Serviços Públicos), Ermenegildo Nava (Assuntos Jurídicos) e Omar Augusto Miquinioty Júnior (Esportes).



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão