Procura por informações sobre contas do FGTS deixa instável site da Caixa

O site do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) recebeu tantos acessos de trabalhadores nesta quinta-feira, 22, que ficou com o funcionamento instável, admitiu a Caixa Econômica Federal. A equipe de tecnologia da informação do banco foi acionada e promete retomar o funcionamento normal até o fim da tarde.



O site ficou sobrecarregado devido ao alto número de acessos depois que o presidente Michel Temer anunciou que os trabalhadores poderão sacar a totalidade do saldo de contas inativas do fundo. A estimativa do governo é que serão sacados R$ 30 bilhões. Temer afirmou que 86% dessas contas têm saldo inferior a um salário mínimo, ou R$ 880,00.



Contas inativas do FGTS são aquelas que não recebem mais depósitos mensais porque não há mais vínculo entre o empregado e a empresa. Normalmente, são contas relacionadas a empregos dos quais o funcionário pediu demissão - e, consequentemente, não pôde sacar os recursos. Esse dinheiro bloqueado é remunerado a 3% ao ano mais TR, índice muito inferior à inflação anual.



O governo anunciou que só poderão ser sacados os recursos de contas inativas em 31 de dezembro de 2015, o que vai beneficiar 10,2 milhões de trabalhadores. O calendário para o saque só vai sair em fevereiro e deve estar relacionado ao mês de aniversário do trabalhador.



Além do site, outra possibilidade para o trabalhador saber se tem conta inativa - ou o saldo delas - é pelo aplicativo FGTS Fácil. Para acessá-lo é preciso ter o número do NIS, que pode ser localizado nos extratos do FGTS, cartão do PIS, carteira de trabalho, cartão do cidadão ou com o empregador. Caso o trabalhador não tenha um desses documentos, ele pode solicitar uma segunda via de inscrição em uma agência da Caixa, sem custos.



Com o número do NIS, o trabalhador precisa fazer um cadastro que exige número do CPF, identidade e do título de eleitor. O aplicativo permite o acompanhamento da regularidade dos depósitos pela empresa do FGTS. Também é possível consultar, por meio do recurso de geolocalização, a agência da Caixa mais perto para ser atendido, caso precise.







