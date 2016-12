Diretor corintiano admite jogo de cena e garante Carille até o fim do Paulistão Agência Estado Link



Fábio Carille foi efetivado nesta quinta-feira como novo técnico do Corinthians, dias depois da diretoria alvinegra descartar qualquer possibilidade de colocá-lo no cargo. Segundo o diretor de futebol, Flávio Adauto, a mudança de rumo se deu pelo fato do clube não desejar esperar por Reinaldo Rueda, que passará por cirurgia em janeiro. Ainda segundo o dirigente, foi preciso "esconder" algumas informações.



Logo após a demissão de Oswaldo de Oliveira, Adauto deu entrevistas nas quais assegurava que o clube buscava apenas um técnico brasileiro e que já havia feito bons trabalhos no País. Além disso, o presidente Roberto de Andrade descartou a efetivação de Carille. Nesta quinta, o diretor de futebol garantiu que o único técnico procurado foi o colombiano Reinaldo Rueda, do Atlético Nacional, de Medellín.



"Mentir, não, mas a partir do momento que jogar aberto algumas possibilidades, prejudicamos a entidade. Quando digo que não posso falar, é uma situação. Se puder esconder para que o Corinthians economize um real, eu farei. Se divulgar, pode inviabilizar o negócio", disse o dirigente, que depois admitiu ser necessário omitir alguns fatos.



O dirigente nega que tenha feito qualquer contato com Guto Ferreira, Jair Ventura, Paulo Autuori e qualquer outro nome comentado recentemente no clube, embora os treinadores tenham dito que foram procurados por representantes do clube. "Respeito todos esses treinadores, mas não houve interesse", desconversou Adauto.



Ao lado do gerente de futebol, Alessandro Nunes, e do novo técnico, Fábio Carille, Adauto tentou justificar as contradições da diretoria nos últimos meses. Vale lembrar, que após a demissão de Cristóvão Borges, o clube anunciou a efetivação de Carille até o fim da temporada. Cinco jogos depois, contratou Oswaldo de Oliveira.



"Naquela ocasião, o Roberto disse que ele seria o técnico até o final do ano, mas as circunstâncias fizeram com que a gente tivesse que mudar de rumo. Ele será o técnico do Corinthians e não precisamos contar nada do que acontece aqui, pois ele sabe tudo. A gente estava esperando pelo Rueda, mas ele não poderá vir. Então acreditamos que o Fábio é o nome ideal para o momento", comentou Adauto.



O diretor de futebol ainda assegurou que Carille ficará, pelo menos, até o final do Campeonato Paulista, independente dos resultados. "Dá para garantir isso, sim. Estamos pensando no tempo, número de jogos que ele terá. Ele fez alguns jogos como técnico e tem os melhores números desde a saída do Tite", justificou.



Carille está no clube desde 2009. Nesta temporada, ele comandou o time por oito jogos. Foram quatro vitórias, um empate e três derrotas. Ele deverá anunciar nos próximos dias um novo preparador físico e seu auxiliar técnico, que deve ser Osmar Loss, atual técnico do time do Corinthians que irá disputar a Copa São Paulo em janeiro.







