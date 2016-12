Supermercados não abrem domingo; veja o que funciona Rafaela Tavares Link



Consumidores que pretender adquirir produtos em supermercados no final de semana precisam se garantir e fazer as compras até o sábado (24), véspera de Natal. Na data, há estabelecimentos do setor que abrem entre 7h e 20h, e outros das 7h30 às 22h. Porém, no domingo (25) não as lojas do segmento não funcionarão.



A não abertura dos supermercados, minimercados e hipermercados neste feriado respeita aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016, firmada entre o Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região) e o Sincomerciários (Sindicato dos Empregados no Comércio de Araçatuba e Região). O acordo desautoriza a utilização de mão de obra pelas lojas no Dia do Trabalho (1° de maio), Natal e Ano-novo.



ACORDO

O comércio de rua, as lojas do Multishop e do Shopping Praça Nova também não abrirão as portas no dia 25. No Araçatuba Shopping, o funcionamento dos estabelecimentos é facultativo na data. Na véspera de Natal, as lojas de rua estarão abertas das 9h às 18h.



As entidades representantes dos empregados e empresários do comércio concordaram que os comerciários trabalhassem nos dias da Revolução Constitucionalista (9 de julho), Independência do Brasil (7 de setembro), Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), Proclamação da República (15 de novembro) e Aniversário de Araçatuba (2 de dezembro).







