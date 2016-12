'Saidinha' de fim de ano: um 'presente de Natal' para população Da Redação Link



Saidinha: 2,3 mil presos serão liberados nos próximos dias



Embora estejam legalmente amparados para ter seus benefícios, preenchidos os requisitos, a população se aterroriza e se tranca em casa nesta época de festas, assim como em outros feriados, como Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados. Tal garantia, presente na legislação penal, precisa ser revista com urgência.



As regras existem, mas, infelizmente, são quebradas por aqueles já considerados transgressores das leis. Muitos, por exemplo, preenchem todos os requisitos, mas saem e praticam crimes. Há ainda aqueles que não retornam, ou seja, quase 5% dos agraciados com a ‘saidinha’, segundo dados da própria Secretaria de Administração Penitenciária.



O aumento da criminalidade é visível. Entre os festejos sempre há surpresas desagradáveis. Muitos desses crimes acabam ficando sem solução. A vizinhança fica temerosa com o grande número de presidiários à solta nesta época, quando as pessoas se reúnem e acabam deixando seus lares mais vulneráveis.



Mesmo que não existam dados concretos sobre esse aumento, a sensação de insegurança é algo que incomoda a todos. Aqueles que agem conforme as leis sentem-se punidos por terem que conviver com transgressores que são mantidos com o dinheiro suado dos impostos de todos.



Enquanto não houver mais rigor nas leis brasileiras, todos serão obrigados a conviver com estes desconfortos. Mas, para que haja tais mudanças, é preciso que sejam eleitos políticos que queiram o bem da população e não olhem somente para o próprio umbigo. Realizar uma reforma no Código Penal, que data de 7 de dezembro de 1940, deve ser uma das prioridades. Ele precisa ser totalmente revisto, como ocorreu com o Código Civil. Para leis que regulam as relações de negócios, matrimônio, contratos e afins, houve disponibilidade dos legisladores para as mudanças.



A população anseia por leis mais severas, anseia por um sistema carcerário digno de fazer com que os infratores nunca mais queiram pisar lá dentro, quando o tipo de pena lhes permitir sair. Enquanto isso, o governo oferece verdadeiras escolas do crime, superlotadas e, para piorar a situação, os criminosos não precisam cumprir a pena inteira se tiverem “bom comportamento” ou trabalharem dentro do presídio.



Verdade seja dita, trabalhar deveria ser obrigação e não fator de remissão da pena daqueles que foram privados da sua liberdade por infringir as leis. Pasmem, a forma mais recente de remissão introduzida é pela leitura. Assim, a cada obra lida no prazo máximo de 30 dias, feita a resenha e aprovada, o preso reduz quatro dias da pena.



Podendo ler, estudar, sem ter que trabalhar para prover seu sustento e da família, e sem a necessidade de cumprir a pena toda, muitos vivem melhor na prisão do que nas ruas. Podem matar, roubar, assaltar, estuprar, dentre outros, que em pouco tempo, sendo primários, estarão em liberdade. O povo deve cobrar atitudes de seus representantes para atualizar as leis de acordo com as necessidades. Entretanto, é preciso acabar com a corrupção para que haja verbas para colocar em prática os anseios de todos.

