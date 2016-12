Idoso tem 55% do corpo queimado com óleo Diário da Região Link



Um homem de 74 anos teve parte do seu corpo queimado com óleo na noite da última quarta-feira (21), em Rio Preto (a 158 km de Araçatuba). Segundo o boletim de ocorrência, o idoso acabou se queimando com o óleo fervente quando fritava salgados no bar onde é proprietário.



A vítima foi socorrida por familiares e encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto. A assessoria do hospital informou em nota que o idoso teve 55% do corpo queimado, estava acordado, passava pela avaliação na plástica e não tinha previsão de alta.





