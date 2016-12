No Rio, verão começa com praia cheia e aumento da segurança Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 14h50





Comentários via Facebook:





O primeiro dia de verão teve a cara da estação no Rio: praias cheias e termômetros em torno de 35 graus. Com o início da alta temporada, a Secretaria de Segurança Pública reforçou o esquema de atendimento a turistas. Foi criado um aplicativo do serviço de emergência 190, já disponível na Apple Store e no Google Play, e um guia de segurança em português, inglês, espanhol, francês e mandarim com dicas e telefones úteis.



No fim de quarta-feira, 21, no Arpoador, na zona sul, um dos pontos mais bonitos da orla, um roubo provocou pânico entre banhistas. Um homem numa bicicleta roubou uma pessoa no calçadão e fugiu em seguida.



Outro homem, munido de pistola, viu a ação e o perseguiu pela Rua Francisco Otaviano, de arma em punho, chegando a entrar num carro que estava passando na hora para alcançá-lo. Ninguém foi preso, ainda que o homem na bicicleta tenha passado exatamente em frente à base policial do Arpoador. Testemunhas contaram que os policiais assistiram a toda a ação.



Para o réveillon, a cidade do Rio deve receber 865 mil visitantes, segundo a prefeitura. A taxa de ocupação de hotéis deve ficar em Copacabana em 75,4% e em 68% em Ipanema, com tendência de crescimento até o dia 31.



Aplicativo



O aplicativo Emergência RJ é voltado aos visitantes e aos 12 milhões de moradores da Região Metropolitana. O usuário se cadastra previamente e, no momento da urgência, notifica o que lhe aconteceu ou presenciou, seja um caso de perturbação ao sossego a roubos, acidente de veículo ou agressões.



As ligações para os números de emergência dos Estados Unidos (911) e da Europa (112) feitas no Rio serão automaticamente direcionadas para o 190.



A chamada Operação Praia da polícia estava nas ruas desde setembro. São 850 policiais de diferentes unidades, com duas comandos móveis, o do Arpoador e outro na Barra da Tijuca, na zona oeste, dotados de equipamentos que captam imagens a até dois quilômetros de distância. Agora, a abordagem a ônibus deve ser intensificada.



Temperaturas



Desde o início da semana as temperaturas vêm subindo. Mas o Climatempo informou que este verão será menos quente do que os anteriores. Apenas alguns dias devem chegar à marca dos 40 graus.



"Não se pode tirar o verão por esses dias. A diminuição de nebulosidade elevou bastante as temperaturas. Este começo será com pouca chuva sobre todo o estado de uma forma geral", disse a meteorologista Josélia Pegorim. A máxima de terça-feira chegou a 35,6 graus; a de quarta ficou em 35 graus.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão