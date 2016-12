Dois assaltantes morrem em troca tiros no Wal Mart de Rio Preto Diário da Região Link



Havia reféns dentro do estabelecimento. Eles já foram liberados. Os bandidos estavam fortemente armados, inclusive com fuzis.



A avenida José Munia e partes da avenida Alberto Andaló e da rodovia Washington Luís ficaram interditadas. O trânsito ficou congestionado. Todas as oito viaturas da Guarda Municipal foram deslocadas para os locais para ajudar na organização do trânsito. Todo o efetivo da Polícia Militar também foi convocado.



Devido à ação policial, o Plaza Avenida Shopping, a Havan e estabelecimentos do entorno do hipermercado chegaram a ficar fechados com os clientes dentro.



TROTES E BOATOS

A Polícia Militar de Rio Preto recebeu pelo menos 20 trotes na tarde desta quinta-feira referentes ao assalto ao hipermercado Wal Mart. A PM acredita que as ligações foram realizadas para dispersar as forças policiais do local e para que fossem para locais no entorno, como Havan e Plaza Avenida Shopping.



Além dos trotes, uma onda de boatos foi espalhada, informando que havia um arrastão no centro de Rio Preto. Isso provocou pânico geral e dezenas de lojas e bancos fecharam as portas. Esse arrastão não foi confirmado. A polícia afirma apenas que ocorreram dois roubos de pequenas proporções no Centro, mas sem qualquer relação com o assalto ao Walmart.



FERIDOS

Os dois policiais feridos estão no Hospital de Base e não correm risco de morte. Um deles foi atingido por estilhaços. O Walmart confirmou a tentativa de assalto ao carro-forte e disse que está colaborando com a polícia nas investigações, e que vai reforçar a segurança na unidade e prestar apoio emocional aos funcionários.



Veja abaixo a nota oficial:



"O Walmart confirma que houve uma tentativa de assalto a carro-forte no estacionamento da loja de São José do Rio Preto. Durante a ação, houve troca de tiros entre policiais e assaltantes. Informações preliminares indicam que dois bandidos foram mortos e um policial ferido. Clientes e funcionários não tiveram ferimentos e já foram liberados pela polícia. A loja está fechada no momento. A empresa está colaborando com a polícia nas investigações, vai reforçar a segurança na unidade e prestar apoio emocional aos funcionários."





