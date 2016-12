São Paulo acerta com Neilton e envia Hudson para o Cruzeiro em troca Agência Estado Link



Quinta-Feira - 22/12/2016 - 13h50





Comentários via Facebook:





O São Paulo anunciou sua terceira contratação para a próxima temporada: o atacante Neilton, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Botafogo, mas pertence ao Cruzeiro. O jogador realizou exames médicos nesta quinta-feira, foi aprovado e ficará no tricolor por um ano em troca do volante Hudson, que vai para o Cruzeiro. Após esse período, os dois clubes têm a opção de compra por uma valor fixado.



Aos 22 anos, Neilton é mineiro de Nanuque e começou a jogar no Água Santa, de Diadema. Mas ainda nas categorias de base foi para o Santos, com apenas 14 anos, e fez grande sucesso, chegando a ser comparado como o sucessor de Neymar. Mas ele não se firmou nos profissionais da equipe paulista e foi vendido ao Cruzeiro em 2014. Sem espaço no time mineiro, foi emprestado ao Botafogo e chamou a atenção do São Paulo.



Além de Neilton, o São Paulo também procurou um outro reforço para o ataque, Wellington Nem, que fez sucesso no Fluminense e estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O outro reforço foi o goleiro Sidão, do Audax, que foi companheiro de Neilton no Botafogo na disputa do Campeonato Brasileiro. Eles se apresentam no dia 4 de janeiro para os treinamentos da equipe.



Já Hudson deixa o São Paulo após um 2016 repleto de altos e baixos. Após um bom primeiro semestre, em que chegou a ser capitão da equipe, caiu no segundo, sofreu com lesões e perdeu espaço. No Cruzeiro, no entanto, chega com a confiança de Mano Menezes, que indicou sua contratação à diretoria.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão